Europei Under 21: reti inviolate tra Croazia e Romania, entrambe lasciano la competizione

Reti inviolate tra Croazia e Romania, termina così l’avventura delle due nazionali agli Europei Under 21. Primo tempo a reti inviolate ma equilibrato e caratterizzato da occasioni eclatanti. E’ il 23simo quando la Romania spreca l’occasione del vantaggio con il tiro di Popescu, grandissima la parata di Pandur che interviene vietando il vantaggio. Al 37esimo è invece la Croazia a non riuscire ad approfittare dell’occasione presentataglisi: prima un tiro dalla lunga distanza parato, poi un altro tentativo anche questo parato alla grande da Tarnovanu, infine la terza conclusione croata sulla traversa, a porta vuota. Nella ripresa i ritmi continuano a rimanere immutati, diverse le occasioni ma nessuno riesce a sbloccare il risultato. Sul finale sono i croati con Prsir a non riuscire a firmare il vantaggio, il centrocampista non riesce ad insaccare a due passi dalla porta, tutto solo. Un pareggio che non muta le sorti delle due formazioni, entrambe non accedono ai quarti di finale della competizione, lasciando il posto ad Ucraina e Spagna.