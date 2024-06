Euro 2024, su Sky Sport tutte e 51 le partite in diretta: Giorgio Chiellini testimonial della competizione

Sky Sport sarà la casa degli Europei 2024. A partire da venerdì 14 giugno e fino alla finalissima del 14 luglio, gli abbonati potranno infatti vivere un’esperienza unica sui canali dell’emittente. Sky Sport seguirà minuto per minuto il torneo continentale e il percorso degli Azzurri, che difendono il titolo, e trasmetterà inoltre – anche in streaming su NOW – tutti i 51 match in diretta, 20 in esclusiva, anche in 4K. Il dream team prevede personaggi del calibro di Alessandro Del Piero, Beppe Bergomi, Fabio Capello, Alessandro Costacurta, Paolo Di Canio, Luca Marchegiani, Giancarlo Marocchi, Lorenzo Minotti e Fernando Orsi, ai quali si aggiungeranno il portiere del Milan e della Nazionale femminile Laura Giuliani, il difensore francese ex Udinese Thomas Heurtaux – che farà la seconda voce in telecronaca – e Angelo Ogbonna, special guest in studio che porterà al commento la sua esperienza in azzurro e in Premier League.

Infine, Sky accoglierà anche l’ultimo giocatore che ha alzato il trofeo, vale a dire Giorgio Chiellini, che tre anni dopo il titolo a Wembley – da testimonial della competizione per Sky Sport – accompagnerà il racconto per tutto la competizione in collegamento da Los Angeles e sarà protagonista dello studio di Sky Sport allo stadio per la finale.

Confermata alla conduzione dei pre e post partita dei match dell’Italia Federica Masolin, mentre gli inviati fissi al seguito degli azzurri saranno Giorgia Cenni, Marco Nosotti e Peppe Di Stefano, con il contributo speciale di Gianluca Di Marzio. Per i commentatori, invece, superfluo sottolineare che saranno Fabio Caressa e Beppe Bergomi, 18 anni insieme di nuovo in Germania dopo l’epico Mondiale del 2006. La colonna sonora dell’Estate Italiana di Sky Sport sarà invece l’ultimo singolo di Paola & Chiara, “Festa totale”.

La programmazione non si ferma mai su Sky Sport 24 – anche quando non si giocano partite – terrà compagnia agli spettatori per non fargli perdere nulla della manifestazione. Si parte la mattina alle 10 con la prima edizione dagli studi di Sky Sport 24, Guten Morgen Euro. Dalle 12:30 invece la diretta passerà agli studi live da Berlino, dove si alterneranno Dario Nicolini e Marina Presello. Per la conduzione di pre e post partita delle tre partite giornaliere (ore 15, 18 e 21) ci saranno invece Sara Benci, Leo Di Bello e Mario Giunta. In tutto ciò non si ferma il calciomercato, con l’appuntamento con ‘L’Originale’ di Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio e Fayna che chiuderà la giornata dalle 23.30 alle 00.30.

Infine tante produzioni originali, da ‘Storie di Europei‘ – in cui Federico Buffa racconta le storie più interessanti della rassegna continentale insieme al direttore di Sky Sport Federico Ferri – alla seconda stagione di Federico Buffa Talks con protagonisti personaggi del calibro di Zvonimir Boban. E poi ancora il secondo speciale, Campioni 2021 Rewind – Speciale Mister Condò, con il giornalista che racconta lo storico trionfo di Euro 2020 con la partecipazione di tanti protagonisti azzurri. Infine, nell’ultimo appuntamento, Giorgio Porrà racconterà il ct Luciano Spalletti ne “l’Uomo della Domenica – Discorso su due piedi“.