Euro 2024: l’Olanda soffre ma piega la Polonia all’esordio, decide Weghorst

L’Olanda non sbaglia all’esordio a Euro 2024. Gli Orange soffrono contro un’ottima Polonia ma la spuntano in rimonta per 2-1. Dopo il vantaggio iniziale di Buksa (16′) gli uomini di Koeman trovano il pareggio con Gakpo (30′) e vanno vicini a più riprese al 2-1 nel finale di prima frazione. Il secondo tempo è molto equilibrato e la Polonia sembra averne di più, soprattutto fisicamente, dell’Olanda. La differenza la fanno i cambi. Fuori Gakpo e i deludenti Depay e Xavi Simons, forse il peggiore in campo, e dentro Malen, Weghorst e Frimpong. L’esterno del Leverkusen impegna Szczesny dopo pochi secondi. Il centravanti dell’Hoffenheim segna il match winner al primo pallone toccato (83′). Nel finale Zalewski e Moder impegnano Verbruggen, ma non riescono ad evitare il ko. Olanda che si porta in testa al Girone D in attesa di Francia-Austria domani alle 21.00.

L’Olanda parte forte nel primo tempo con Gakpo che scalda subito i guantoni di Szczesny. La Polonia fatica a rendersi pericolosa ma si porta in vantaggio sfruttando le palle inattive. Angolo di Zielinski che trova Buksa in area che batte Verbruggen per il vantaggio degli uomini di Probierz. Olanda che continua ad attaccare e a creare occasioni. Prima Van Dijk e poi Depay vanno vicini al pareggio. Pareggio che arriva al 29′ con Gakpo che raccoglie il recupero Ake e batte Szczesny sfruttando la deviazione di Salamon. Ritmi che calano dopo una prima mezz’ora senza sosta. Nel finale di frazione ci provano i soliti Gakpo e Depay ma la Polonia riesce ad andare all’intervallo sull’1-1.

La squadra di Koeman esce bene dagli spogliatoi nel secondo tempo, ma cala di intensità dopo pochi minuti subendo il ritmo impresso dalla Polonia. Dopo un’occasione per Kiwior l’Olanda riprende a dominare il gioco anche grazie agli ingressi di Malen e Wijnaldum per i deludenti Xavi Simons e Veerman. Poche occasioni da una parte e dall’altra e a fare la differenza sono i cambi. Koeman toglie Gakpo e Depay e manda in campo Frimpong e Weghorst. Il centravanti dell’Hoffenheim è subito decisivo e, al primo pallone toccato, trova il gol vittoria su un altro assist di Ake all’83’.