Euro 2024, Germania ai quarti di finale: Havertz e Musiala stendono la Danimarca

Rispetta il pronostico della vigilia la Germania, che batte per 2-0 la Danimarca e si qualifica per i quarti di finale di Euro 2024. Dopo aver superato il girone al primo posto, la squadra padrona di casa si è confermata nella fase a eliminazione diretta, portando a casa una vittoria non scontata. Non è stata però una passeggiata al Signal Iduna Park, dove i ragazzi di Nagelsmann hanno rischiato grosso. Dopo appena 4 minuti è stato annullato un gol a Schlotterbeck in seguito a un blocco di Kimmich, mentre nei primi minuti della ripresa è stata la Danimarca a vedersi cancellare una rete, di Andersen, per un fuorigioco millimetrico di Delaney.

Lo stesso Andersen, 3 minuti dopo, ha commesso un fallo di mano in area di rigore sul cross di Raum – Oliver ha indicato il dischetto dopo una on field review – e Havertz non ha sbagliato dagli 11 metri. Un quarto d’ora dopo ecco altre sliding doors: Hojlund ha avuto la chance per il pareggio ma da distanza ravvicinata ha tirato addosso a Neuer; non ha sbagliato invece Musiala, che ha sorpreso la difesa avversaria e a tu per tu con Schmeichel ha fatto 2-0. Dopo la Svizzera, la Germania è dunque la seconda squadra a volare ai quarti. Da segnalare che il match era stato interrotto per circa mezz’ora al 35′ a causa di un violento acquazzone che si era abbattuto su Dortmund, con tanto di fulmini, tuoni e grandine.