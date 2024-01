Coppa d’Africa 2024, Mali, Sudafrica e Namibia agli ottavi. Out la Tunisia

Mali, Sudafrica e Namibia si qualificano per gli ottavi di Coppa d’Africa con quest’ordine di classifica del girone E. L’ultima giornata della fase a gruppi offre due partite a reti inviolate e condanna di fatto la Tunisia, eliminata a sorpresa con l’ultimo posto del raggruppamento. Namibia e Mali infatti non sono andate oltre lo 0-0 e, come detto, lo stesso risultato ha riguardato anche Sudafrica-Tunisia. Giornata storica per la Namibia che si gode la sua prima qualificazione agli ottavi, in virtù della classifica delle migliori terze. Il Mali sfiderà il Burkina Faso agli ottavi di finale, mentre il Sudafrica dovrà vedersela con la prima del gruppo F (al momento è il Marocco).