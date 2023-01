Uruguay, Cavani torna sull’eliminazione dai Mondiali: “L’arbitro Siebert andrebbe arrestato”

L’attaccante dell’Uruguay, Edinson Cavani, ad un mese dalla cocente eliminazione dai Mondiali di Qatar 2022 contro il Ghana, è tornato a parlare della partita incriminata attaccando pesantemente il direttore di gara Daniel Siebert. Ai sudamericani, infatti, non bastò il successo per 2-0 nei confronti degli africani a causa della contemporanea vittoria della Corea del Sud sul Portogallo. L’arbitraggio di Siebert fu contestato duramente dagli uruguaiani, che lo accusarono di non aver concesso due rigori nonostante il Var. Cavani, preso dalla rabbia, si scagliò contro il monitor del Var e adesso ha attaccante Siebert nel corso di un’intervista concessa a Cadena Ser: “Se subirò delle conseguenze disciplinari per aver colpito il Var, allora dovrebbero arrestare l’arbitro per averci tolto il Mondiale, perché quelli sono errori che non puoi fare”.