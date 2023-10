Milan, Furlani: “Moneyball non è una formula magica. Nel 2028 prima partita in nuovo stadio”

Prima del match fra Borussia Dortmund-Milan ai microfoni di Amazon Prime ha parlato l’amministratore delegato del club rossonero Furlani che ha spiegato il processo di crescita del Diavolo. Un accenno anche al progetto del nuovo stadio.

Furlani: “C’è grossa sintonia, ma è presto per dire dove siamo, Vedremo a giugno dove saremo e cosa avremo fatto. So usare la parola Money Ball perfettamente e non è una formula magica, lavoriamo insieme alla staff. E’ presto per trarre un bilancio. Sono cinque anni che cerchiamo di fare uno stadio nuovo: da questo punto di vista non siamo competitivi con il resto d’Europa. Abbiamo un progetto, ma non è difficile. Ci siamo dati un tempo di cinque anni a partire da oggi. L’obiettivo è nel 2028 è di giocare la prima partita nel nuovo stadio“.