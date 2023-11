Lucchese-Vis Pesaro, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Lucchese-Vis Pesaro, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. La Lucchese si vuole tenere fuori dalla lotta per evitare i playout e brutte sensazioni in questo campionato. La classifica del Girone B è estremamente corta e non si possono dormire sonni tranquilli. In casa contro la Vis Pesaro è sarà un match fondamentale con gli ospiti che inseguono il successo da sei partite di campionato, in cui sono arrivati solo però sconfitte e pareggi e quindi il diciottesimo posto in classifica. Match che darà il suo start alle 16.15 e che sarà in diretta su Sky Sport 254 e NOW.