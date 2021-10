Serie C, Catania-Vibonese rinviata per l’emergenza maltempo

by Giorgio Billone

La curva nord di Catania - Foto di Roberto86 - CC BY-SA 2.5

La Lega Pro ha comunicato che Catania-Vibonese, sfida valida per il girone C di Serie C, è stata rinviata a data da destinarsi a causa del dramma che sta vivendo la città etnea a causa delle gravissime piogge e del maltempo che si è abbattuto nella Sicilia orientale: “In relazione all’emergenza maltempo che ha colpito duramente la città di Catania e preso atto dell’istanza presentata dal club siciliano e del nulla osta della Vibonese, la Lega Pro ha disposto il rinvio di Catania-Vibonese, valida per il girone C di Serie C, a data da destinarsi”.