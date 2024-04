Serie C 2023/2024, Girone A: il Trento vince e va ai playoff, Arzignano evita i playout, Pro Sesto in D

Si è conclusa da poco la trentottesima e ultima giornata del Girone A di Serie C 2023/2024. Regular season che termina con tanti colpi di scena a partire dal Lumezzane che ribalta l’Albinoleffe e guadagna il nono posto (e i playoff) con il risultato di 3-2. Ribaltone anche ad Alessandria che perde 2-1 con il Lane: il fanalino di coda si porta in vantaggio nel primo tempo e resiste fino al 75′, poi complice un’espulsione, viene prima raggiunto dal Vicenza e poi perde all’ultimo respiro la partita.

Vince in casa il Padova contro la Triestina per 3-2 in uno scontro di alta classifica che però riguardava due squadre con il piazzamento già ottenuto: rispettivamente secondo e quarto posto. Il Mantova vincitore del campionato strappa in casa il pareggio (1-1) a un Legnago in forma e che centra il sesto posto che vale i playoff. Vittoria anche per il Novara per 2-0 sul Fiorenzuola in una sorta di test prima dei playout che vedranno proprio queste due compagini lottarsi la salvezza.

Il Trento grazie al rigore nel secondo tempo di Anastasia vince per 1-0 e batte il Renate centrando i primi playoff di Serie C della sua storia. Salvo il Renate nonostante la vittoria allo scadere per 1-0 della Pergolettese sulla Giana Erminio che però aveva già la certezza di disputare i playoff. Si salva anche l’Arzignano che ferma l’Atalanta U23 sul risultato di 1-1 e inevitabilmente condanna la Pro Sesto alla retrocessione in Serie D, in quanto la distanza tra le due è superiore agli 8 punti stabiliti dal regolamento per la disputa dei playout. Pro Sesto che aveva vinto il ‘derby’ con la Pro Patria con la rete di Fornito e che fino all’ultimo ha sperato negli spareggi. Infine centra i playoff anche la Pro Vercelli che ha battuto per 1-0 la Virtus Verona.