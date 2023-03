Serie C 2022/2023, il Pescara cade a Messina: primo ko per Zeman. Successi di Picerno e Turris

Il Messina piega 1-0 il Pescara nel match valevole per la trentaduesima giornata del girone C del campionato di Serie C 2022/2023 grazie ad un gol siglato da Balde e centra un importante colpo in ottica salvezza. Prima sconfitta per gli abruzzesi sotto la guida di Zednek Zeman. Vittorie anche per Picerno e Turris, che si sbarazzano rispettivamente di Cerignola (2-0) e Gelbison (1-0). Terminano a reti bianche le sfide tra Latina e Potenza e Viterbese e Taranto.

I padroni di casa hanno un buon approccio alla partita, infatti provano sin da subito a rendersi pericolosi con Balde e Kragl, ma Plizzari è attento e respinge le offensive avversarie. Il primo vero tentativo degli abruzzesi è quello di Merola, che va alla conclusione dalla distanza senza inquadrare lo specchio della porta. La gara si accende a sprazzi, ma le occasioni da rete continuano a latitare, tant’è che fino al termine dei primi quarantacinque minuti sono da segnalare soltanto i tiri senza grandi pretese di Kragl e Germinaro. Si va, dunque, a riposo sul parziale di 0-0.

In apertura di ripresa il Messina trova immediatamente la rete del vantaggio grazie ad Ibourahima Balde, che sfrutta perfettamente l’assist dalla sinistra di Ragusa, colpendo al volo con il piatto e spiazzando Plizzari anche con la deviazione di Mesik. Il Pescara, dal canto suo, reagisce subito sfiorando il pareggio con un colpo di testa di Lescano che viene neutralizzato da un ottimo intervento di Fumagalli. La partita diventa molto divertente con gli spazi che si aprono e i siciliani che falliscono almeno un paio di chance per il raddoppio con i soli Kragl e Balde. Nel finale i ragazzi di Zednek Zeman tentano il tutto per tutto, ma rischiano di subire gol in contropiede: i siciliani difendono il vantaggio e portano a casa una preziosa vittoria in ottica salvezza.