Playoff Serie C 2023/2024: date, calendario e programma

Cresce l’attesa verso i playoff di Serie C 2023/2024. La corsa alla promozione in Serie B entrerà nel vivo con la fase del girone quando le 18 squadre classificate dal quinto al decimo posto di ciascun girone si affronteranno in gara unica. Le squadre vincenti avranno accesso al secondo turno, che vede in gara anche le quarte classificate, pronte ad aggiungersi alle tre vincenti degli impegni precedenti. Si passa quindi alla fase del playoff nazionale. A questo turno partecipano le 6 squadre che risultano vincenti degli incontri della fase dei gironi, le tre squadre terze classificate di ogni gruppo al termine della regular season e la squadra vincitrice della Coppa Italia Serie C o (se questa è già qualificata, retrocessa, in zona play out o già promossa) la finalista perdente. Nel secondo turno nazionale, in qualità di teste di serie, subentreranno anche le seconde classificate. Il cammino si concluderà con le final four: le semifinali e la finale si svolgeranno con dei match andata e ritorno. Di seguito, ecco il calendario.

PLAY OFF

FASE PLAY OFF DEL GIRONE

1° Turno – Gara unica (Sabato 4 maggio 2024)

2° Turno – Gara unica (Martedì 7 maggio 2024)

FASE PLAY OFF NAZIONALE

1° Turno – Gara di Andata (Sabato 11 maggio 2024)

1° Turno – Gara di Ritorno (Martedì 14 maggio 2024)

2° Turno – Gara di Andata (Sabato 18 maggio 2024)

2° Turno – Gara di Ritorno (Martedì 21 maggio 2024)

FINAL FOUR

Semifinali – Gara di Andata (Sabato 25 maggio 2024)

Semifinali – Gara di Ritorno (Martedì 28 maggio 2024)

Finale – Gara di Andata (Domenica 2 giugno 2024)

Finale – Gara di Ritorno (Domenica 9 giugno 2024)