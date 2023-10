Highlights e gol Sorrento-Benevento 0-1, Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Tommaso de Laurentiis 21

Il Benevento batte il Sorrento 1-0 in trasferta nel match valido per la nona giornata del girone C di Serie C 2023/2024. I giallorossi si portano a casa una partita complicatissima, in cui i padroni di casa hanno resistito in maniera molto ordinata a tutti gli attacchi della squadra di Agostinelli. Il match winner è di Don Bolsius, che all’85’ con un destro al volo batte un incolpevole Marcone. Nell’assedio finale il Sorrento non riesce a pareggiare i conti fermando la striscia di due vittorie consecutive. Benevento che torna al successo dopo due giornate e sale a 15 punti agganciando il terzetto di squadre al secondo posto formato da Cerignola, Latina e Foggia