Foggia, Delio Rossi si presenta: “Miracoli non ne so fare, ma è la chiusura di un cerchio”

Ennesimo cambio di allenatore per il Foggia in questa travagliata stagione 2022/2023 di Serie C, in cui comunque la squadra è in lotta per i playoffs. Quest’oggi si è presentato in conferenza stampa Delio Rossi, chiamato a guidare la squadra fino alla fine della stagione e non solo: “Ho firmato per le prossime gare e per il prossimo anno, ma ho detto al presidente che di miracoli non ne so fare, che non sono Padre Pio. So in quale realtà sono venuto, mi auguro solo che abbiate un po’ di pazienza e fiducia. Penserò al Foggia 24 ore su 24 perché voglio che si parli di questa squadra e città sempre in positivo”.

L’ex tecnico della Lazio racconta come è arrivato a questo incarico: “Questa è stata una settimana particolare, fino a due giorni fa stavo cercando una casa al mare, poi è arrivata la chiamata del Foggia e io ho risposto subito presente. Non c’è stata trattativa, ho solo chiesto cosa potevano darmi e per me questa è la chiusura di un cerchio. Sono arrivato che ero un ragazzino e ora sono qui per aiutare”.

Poi, della squadra, parla così: “Solo oggi ho avuto il primo contatto con i ragazzi, domani ci sarà un altro allenamento e li osserverò da vicino per farmi un’idea. Il mio obiettivo è far subito e bene, loro hanno tanta voglia di lavorare e ora devo dare sicurezza alla squadra tramite il gioco, gli allenamenti e la condizione fisica. L’unico giudice sarà come sempre il campo. Dobbiamo uscire da questo inferno e voi mi dovete aiutare, non possiamo ragionare con la puzza sotto al naso e non ha senso parlare di punti, quindi prima pensiamo al Messina e poi alle altre ragionando una gara alla volta”.