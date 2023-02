Juventus, Christillin: “Ricorso sul -15 in classifica? Spero venga accettato”

Evelina Christillin prende una posizione in merito al ricorso che la Juventus presenterà per il -15 in classifica, inflittogli dalla Corte d’Appello Federale per il caso plusvalenze. La Christillin, membro del consiglio FIFA in quota UEFA, che non ha mai nascosto la sua fede bianconera, ha parlato della possibilità che quel -15 che finora grava sulla squadra di Allegri possa essere presto eliminato.

Queste le sue parole ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: “Da tifosa mi auguro che possa essere accettato. Ma non mi permetto di entrare nel merito della sentenza“. La Christillin è sempre stata vicina alla famiglia Agnelli. Tuttavia nella battaglia fatta dall’ormai ex presidente bianconero per la Superlega, il membro della FIFA ha difeso l’operato della UEFA. Questo aspetto è stato chiarito ancora una volta dalla stessa Christillin: “Ho sempre appoggiato l’UEFA nella battaglia contro la Superlega, penso che l’intervista di Andrea, che non ha più un ruolo ufficiale nella Juve, sia stata fatta a titolo personale, ribadendo tesi che ha sempre sostenuto“.