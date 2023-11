Highlights e gol Milan-Psg 3-2: Youth League 2023/2024 (VIDEO)

di Cristian Mancin 63

Gli Highlights e i gol della partita giocata al campo sportivo Vismara tra Milan U19 e PSG U19, della Youth League 2023/24, terminata 3-2. Milan in doppio vantaggio dopo appena 10’ minuti di gioco, grazie al colpo di testa di Nsiala sugli sviluppi di un calcio d’angolo e al gol spettacolare in mezza rovesciata del gioiellino classe 2008 dei rossoneri Francesco Camarda. PSG che riapre la partita nel recupero del primo tempo, grazie al gol di Nhaga dopo una grande giocata di Zague e la riacciuffa nel secondo col gol di Adonis che deposita in rete il pallone da due passi. Nel finale Sia sporca di testa una conclusione sbilenca di un compagno di squadra e inganna Mouquet regalando il successo ai diavoletti.