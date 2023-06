Europei Under 21 2023, scenari Italia: col primo posto ai quarti l’Ucraina, spauracchio Spagna da secondi

In archivio il girone B degli Europei Under 21 2023, quello che vede gli accoppiamenti ai quarti di finale contro le due squadre del gruppo D, quello dell’Italia, e allora è tempo di scoprire combinazioni e scenari per gli azzurrini che scenderanno in campo domani. Pareggio in extremis per la Spagna contro l’Ucraina e lo spauracchio iberico è da evitare per chiunque. Resta sempre in auge il possibile biscotto tra Svizzera e Francia che andrebbe a eliminare l’Italia, vale a dire una vittoria elvetica per 3-2, 4-3, 5-4 e così via. In questo modo, gli elvetici avrebbero garantito il passaggio del turno, peraltro da prima nel girone, i transalpini la qualificazione da secondi, anche se dovrebbero poi sfidare gli spagnoli in un impegno ben più probante rispetto agli ucraini.

Dunque, ricapitoliamo, Spagna prima e affronta la seconda del girone D, Ucraina seconda e sfida la prima del medesimo raggruppamento. Gli azzurrini, ovviamente, in prima battuta sperano di qualificarsi per i quarti, poi evitare la Spagna sarebbe un’ottima cosa. Ma bisogna arrivare primi. Come? Battendo la Norvegia e sperando che la Svizzera batta la Francia per 1-0 o 2-1. Con una vittoria con due gol di scarto della Svizzera, con un pareggio o con una vittoria francese, azzurri secondi, eliminati invece, come detto con una vittoria elvetica con un gol di scarto ma almeno tre segnati. 90′ al termine del girone D, una sola certezza: l’Italia è in gioco, ma non ha in nessun caso il destino nelle proprie mani.