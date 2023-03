Europei Under 19, l’Italia va a caccia della vittoria contro il Belgio per la qualificazione matematica

Il Belgio l’ultimo ostacolo per centrare il primo vero obiettivo a breve termine, ossia la qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. E’ questo il pensiero che passa per la Nazionale Under 19 di Alberto Bollini. Il girone di qualificazione vede attualmente i nostri azzurrini a 4 punti guadagnati grazie alla vittoria contro i padroni di casa della Germania (3-2) e dopo il pareggio a reti bianche (0-0) con la Slovenia, nella giornata di martedì 28 marzo sono attesi dall’ultimo ostacolo sostanziale per conquistare la prima posizione del girone, unico posto disponibile per partecipare alla fase finale di Malta nel prossimo giugno.

Contro il Belgio servirà la vittoria per essere sicuri e non dipendere da nessuno. Infatti, la vittoria darebbe la sicurezza della vittoria del girone e del posto a Malta, ma anche il pareggio potrebbe bastare. Se dovesse mai terminare in pari la partita della Nazionale di Bollini, gli azzurrini dovranno sperare che Slovenia, che se la vedrà con la Germania (alle 12, Weser Stadion di Brema), oramai fuori dal torneo, con più di un gol di scarto. Vincere, invece, significherebbe non dipendere da nessuno. Alla vigilia Bollini ha così parlato: “I ragazzi hanno attinto le forze dalla solidità del gruppo, dal senso del gioco e dalla adattabilità. A livello emotivo, sono sempre stati bravi in passato a gestire e a superare delle fasi anche molto complicate. Domani non si può pensare ad altro che a fare noi la partita“.