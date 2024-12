L’Athletic Bilbao vince 2-0 sul campo del Fenerbahce nel match valido per la sesta giornata di Europa League. Decisiva la doppietta di Inaki Williams, capace di sbloccare il risultato al 45′ e di raddoppiare al 45′. A facilitare il compito della squadra basca è stata l’espulsione di Muldur al 69′ che ha lasciato in dieci uomini i turchi. In classifica i baschi si portano in testa con 16 punti, tre in più di Lazio ed Eintracht in campo domani rispettivamente contro Ajax e Lione. Resta a quota 8 il Fenerbahce, che staziona quindi nella zona playoff.

Una sconfitta che può indebolire ulteriormente la posizione dello Special One. Secondo Özgür Sancar, corrispondente turco per il quotidiano spagnolo AS, la dirigenza del Fenerbahce aveva in programma di monitorare con attenzione la prestazione della squadra turca contro l’Athletic. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, il Fenerbahçe ha subìto una sconfitta nel derby di Istanbul contro il Beşiktaş ed è rimasto a sei punti dalla vetta occupata dal Galatasaray. Al momento, Mourinho non sembra essere a rischio esonero (sarebbe il secondo nello stesso anno solare dopo quello a Roma), ma la prossima partita del Fenerbahce contro il Basaksehir sarà decisiva per spazzare via i malumori e per ritrovare autostima.