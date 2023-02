Europa League 2022/2023: lo United vince in casa ed elimina il Barcellona, passa anche la Roma

Il Manchester United batte 2-1 il Barcellona nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League 2022/2023. Partita dall’altissima intensità sbloccata dal rigore procurato da Balde e trasformato da Lewandowski al 18′. La squadra di Ten Hag, spinta dal tifo di casa riesce a trovare il pareggio nei primi minuti del secondo tempo con Fred al 47′. Barcellona che va in difficoltà fisica e subisce il gol del raddoppio dei Red Devils con Anthony che al 73′ porta avanti i padroni di casa. I ragazzi di Xavi cercano il pareggio nel finale ma Varane salva sulla linea un destro a incrociare di Lewandowski al 94′ regalando la vittoria ai suoi.

Nelle altre partite l’Union Berlino batte ed elimina l’Ajax. La squadra tedeseca, prima a pari merito in Bundesliga, conferma la buona prestazione dell’andata in cui non aveva trovato una meritata vittoria pareggiando 0-0 all’Amsterdam Arena e vince 3-1 in casa grazie alle reti di Knoche, Juranovic e Doekhi. La Roma batte il Salisburgo 2-0 e avanza agli ottavi di finale. Decisive le reti di Belotti e Dybala che ribaltano l’1-0 a favore degli austriaci dell’andata.

In Conference la Fiorentina controlla e vince 3-2 in casa contro il Braga qualificandosi in virtù del 4-0 dell’andata. Il Lech Poznan batte 1-0 ed elimina a sorpresa il Bodo Glimt. Decisiva la rete di Ishak al 63′. Il Basilea batte 2-0 il Trabzonspor e ribalta l’1-0 dell’andata giocata in Turchia. Amdouni e Zeqiri regalano la qualificazione alla squadra svizzera che si salva anche grazie al rigore sbagliato da Bakasetas al 27′.