Coppa Italia: Ussi scrive e ringrazia la Cremonese per la correttezza del club

Ussi Toscana ha scritto alla Cremonese ringraziando il club per la propria correttezza.

Caro Presidente,

da parte del gruppo sportivo di giornalisti della Toscana, Ussi Toscana, che

presiedo ci tenevo a farLe arrivare il nostro ringraziamento per la correttezza

e il fair play che il suo club ha dimostrato nel corso e nel dopo-gara della

semifinale di ritorno di Coppa Italia.

Ci sono gesti che non sono scontati e che è giusto riconoscere come esempi

positivi come il vostro ringraziamento ai tifosi della Fiorentina che hanno

applaudito al termine della partita, in segno di sportività.

Come Ussi Toscana siamo impegnati nella valorizzazione di gesti di

gentilezza e fair play attraverso lo sport anche con l’istituzione del Premio

“Costruiamo Gentilezza nello Sport”, che ha compiuto un anno ieri, promosso dal Segretario Ussi Toscana, Gaia Simonetti.

Ideato con l’Associazione Cor et Amor per dare risalto ai gesti del cuore che

si diffondono attraverso lo sport, è partito dal gesto di Guglielmo Vicario,

portiere dell’Empoli, che ha accolto e ospitato una famiglia fuggita dalle

atrocità della guerra.

Ci tenevamo a scriverle perché lo sport, che unisce le generazioni, si nutre di

esempi come il vostro che ne fortificano la funzione di ambasciatore di

messaggi positivi.

Un saluto cordiale,

Franco Morabito

Presidente USSI Toscana