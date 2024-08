Coppa Italia 2024/2025, il Cagliari di Nicola avanza: Carrarese battuta 3-1

Davanti al suo pubblico il Cagliari batte 3-1 la Carrarese e si qualifica per i sedicesimi di finale di Coppa Italia, dove sfiderà la Cremonese. Buona la prima per Davide Nicola che all’esordio sulla panchina sarda schiera il tridente pesante composto da Luvumbo, Pavoletti e Piccoli. È l’ex Atalanta ad essere coinvolto nei gol che chiudono il primo tempo sul 2-0. Al 33′ Luperto verticalizza e premia il taglio di Piccoli che scatta in posizione regolare e col mancino batte Bleve. Al 41′ arriva il 2-0. Marin si incarica di un calcio di punizione guadagnato da Luvumbo, Piccoli svetta di testa e colpisce Pavoletti che involontariamente devia in rete. Carrarese mai pericolosa nel primo tempo se non con un tiro di Cerri al 12′, ma il centravanti era in posizione di fuorigioco.

Nel secondo tempo la Carrarese si affaccia con più coraggio dalle parti di Meret. Al 53′ Coppolaro spreca un tiro a botta sicura all’altezza del dischetto del rigore, ma due minuti dopo una disattenzione dei sardi si trasforma in un regalo per il gol degli ospiti: Zanon anticipa Augello e beffa Meret, uscito dai pali, con il passaggio per Panico, che deve solo appoggiare a porta sguarnita. La reazione del Cagliari però è immediata e al 71′ dopo una serie di rimpalli, nata su palla inattiva, è Prati il più veloce a depositare in rete. La Carrarese protesta e chiede un fuorigioco, il controllo al var è lungo, ma alla fine porta alla convalida del 3-1. Nel finale ci prova anche il neo entrato Lapadula, ma il risultato non cambia più.