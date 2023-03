Champions League 2022/2023, semifinali: tabellone e accoppiamenti

Giù il sipario sul rush finale di Champions League 2022/2023. Grande attesa per le semifinali della coppa più ambita e le squadre italiane possono sognare la finalissima. Tutte e tre, Napoli, Milan e Inter, sono sullo stesso percorso. Napoli contro Milan in semifinale e la vincente affronterà quella tra Inter e Benfica. Dall’altro lato Real Madrid-Chelsea o Manchester City-Bayern. Le partite di andata si giocano martedì 11 e mercoledì 12 aprile, mentre il ritorno è in programma il 18 e 19 aprile. Le semifinali si disputano il 9/10 e 16/17 maggio, mentre la finale si gioca sabato 10 giugno.

TABELLONE

Manchester City/Bayern – Real Madrid/Chelsea

Milan/Napoli – Benfica/Inter