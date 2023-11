Calcio, sassaiola contro il pullman del Modica: vetri rotti e tanta paura a Paternò

Brutto episodio nel catanese, dove solo l’intervento dei Carabinieri ha messo in salto i calciatori del Modica calcio. Il pullman del club, all’arrivo in serata a Paternò, è stato infatti preso di mira da una serie di delinquenti, che hanno lanciato dei sassi rompendo i vetri del mezzo.

“La mia piena solidarietà va alla dirigenza, allo staff tecnico e ai calciatori del Modica calcio. Ciò che è accaduto non ha nulla ha a che vedere con lo sport e neanche con la città di Paternò. E’ necessario un confronto Stato-Regione perché abbiamo l’obbligo morale che il calcio sia uno spettacolo di tutti, comprese le famiglie, e non preda di delinquenti” ha commentato Ignazio Abbate, deputato dell’Assemblea regionale

Sulla stessa lunghezza d’onda il sindaco di Modica, Maria Monisteri, che ha definito il gesto ‘incivile ed esecrabile’: “Solo per puro miracolo, nessuno si è fatto male. Ma le pietre che hanno infranto i vetri e danneggiato la carrozzeria del pullman rossoblù, avrebbero potuto provocare danni peggiori. Questo non è calcio e chi si p reso protagonista di un gesto così vile non rappresenta sicuramente Paternò“.