Juventus, chi è Alisha Lehmann: dalla relazione con Douglas Luiz ai milioni di follower sui social

Dopo Michele Di Gregorio, nella mattinata di venerdì 5 luglio si è presentata al J Medical di Torino per le visite mediche anche Alisha Lehmann, che a breve diventerà una nuova calciatrice della Juventus. La calciatrice arriva dall’Aston Villa facendo lo stesso percorso di Douglas Luiz, che neanche a dirlo è il suo fidanzato. Dando un’occhiata ai suoi numeri sui social si potrebbe dire che non abbia bisogno di presentazioni visto che è una vera e propria celebrità. Andiamo comunque a scoprire chi è Alisha Lehmann, futura giocatrice bianconera.

Juventus, chi è Alisha Lehmann: età, altezza, Douglas Luiz, vita privata

Nata il 21 gennaio 1999 in Svizzera, ha 25 anni ed è alta 165 cm. Fin da piccola ha una grande passione per il calcio tanto che inizia a giocare già a 9 anni nella squadra mista del Konolfingen. Passa poi allo Young Boys prima del trasferimento in Inghilterra, al West Ham, poi in prestito all’Everton, quindi all’Aston Villa. Lehmann è un’attaccante esterno che vanta 73 gol in 210 presenze in carriera.

Famosa in campo, ma soprattutto fuori, al punto da essere una star dei social. Alisha vanta infatti la bellezza di 16,6 milioni di followers su Instagram e altri 10 milioni su TikTok, che la rendono la calciatrice più seguita ma non solo. E’ infatti anche la sportiva svizzera più seguita, addirittura con più followers di una leggenda del tennis come Roger Federer. Ambasciatrice di numerosi brand come Adidad, EA Sport e Prime, è innegabile che abbia contribuito a rendere il calcio femminile più popolare.

Per quanto riguarda la vita privata, Alisha Lehmann è fidanzata con Douglas Luiz, calciatore brasiliano che si è trasferito alla Juventus. I due si sono conosciuti a Birmingham, dove entrambi militavano nell’Aston Villa, e dopo un’iniziale rottura nel 2022 sono tornati insieme nel 2023. In passato, aveva invece avuto una relazione con la connazionale Ramona Bachmann, attaccante del Psg. Lehmann è apertamente bisessuale.