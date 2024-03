Calcio Femminile, Ranking FIFA: l’Inghilterra sale al 2° posto, l’Italia rimane 14^

La FIFA ha pubblicato oggi l’aggiornamento del Ranking Femminile. Rispetto all’ultimo rilevamento effettuato lo scorso dicembre, ci sono stati significativi cambiamenti nelle primissime posizioni. La Spagna ha rinsaldato la sua posizione al vertice, forte della vittoria del Mondiale 2023 e del recente successo nella prima edizione al femminile della Nations League, competizione che le furie rosse hanno vinto meno di un mese fa battendo in finale la Francia. Alle spalle delle spagnole, al secondo posto sale l’Inghilterra grazie alle vittorie ottenute contro Austria e Italia nelle ultime due partite ufficiali disputate. Le Leonesse hanno così scavalcato in un colpo solo la Francia (stabile al terzo posto) e gli Stati Uniti, giù dal podio del ranking per la prima volta da quando questo è stato introdotto nel lontano 2003.

Continua invece la discesa della Svezia, che perde un’altra posizione a scapito della Germania ed è adesso sesta. Le scandinave ad agosto 2023 erano addirittura salite in testa al ranking per via dei punti conquistati con il terzo posto ai Mondiali, poi hanno mancato l’accesso alle final four di Nations League, lasciando la possibilità alle semifinaliste della competizione di scavalcarla. Artiglia la settima posizione il Giappone scavalcando i Paesi Bassi, prossimi avversari dell’Italia nelle qualificazioni per i Campionati Europei 2025. Un test importante per le azzurre di Andrea Soncin, ferme al quattordicesimo posto del ranking.

LE PRIME 15 POSIZIONI DEL RANKING FIFA FEMMINILE