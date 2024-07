Calcio femminile, Qualificazioni Euro 2025: niente gol tra Italia e Olanda, si decide tutto contro la Finlandia

Tra Olanda e Italia termina 0-0. La partita, valida per le qualificazioni ad Euro 2025 e primo match point per le olandesi, non vede alcuna squadra staccare il pass per l’accesso diretto. Le ragazze di Soncin, così come le avversarie, si giocheranno tutto all’ultima partita. L’Italia sfiderà la Finlandia, l’Olanda la Norvegia. La partita odierna ha visto le azzurre propositive nel primo parziale, mentre il secondo tempo è stato monopolizzato dalle olandesi, che però non hanno trovato la porta.

Il primo tempo vede grandi opportunità mancate da entrambe le parti. Giacinti firma il primo tiro potenzialmente pericoloso per le azzurre, mancando però lo specchio della porta, con le olandesi che rispondono poco dopo. Il rischioso contropiede di Beerensteyn viene fermato all’ultimo secondo da Lenzini. L’Italia torna poi all’attacco, con un colpo di testa di Bonansea, ma Midema salva le Oranje sulla riga della porta. Dopo quarantacinque minuti, le due squadre vanno a riposo sullo 0-0. Dopo l’intervallo, l’Olanda parte con un ritmo migliore, con le azzurre che si devono sforzare per respingere i continui assalti avversari. In un secondo momento, le italiane riescono a salire in attacco, dove – in area – Spitse tocca il pallone con il braccio. Il gesto è clamoroso, ma il torneo non prevede l’utilizzo del VAR e il gioco prosegue. Il finale di partita è di pura sofferenza per l’Italia, con le avversarie che assediano la porta difesa da Giuliani. Le azzurre terminano la partita in inferiorità numerica, con l’espulsione di Bonfantini poco prima del triplice fischio. La serata termina in parità e senza reti, con l’Italia che ora guarda alla Finlandia per sognare ancora la qualificazione. Le ragazze di Soncin, infatti, avranno bisogno di vincere per essere sicure di qualificarsi, ma anche il pareggio – in caso di sconfitta della Norvegia – consentirebbe all’Italia di accedere alla rassegna continentale. In caso di sconfitta, le azzurre terminerebbero la fase di qualificazione diretta terze o quarte nel girone, dovendo così affrontare gli spareggi, previsti tra ottobre e dicembre.