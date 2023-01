Real Madrid-Real Sociedad 0-0, Camavinga: “Campionato ancora aperto, 5 punti sono niente”

Il Real Madrid ha frenato la propria corsa nella Liga 2022/2023, con lo 0-0 casalingo contro la Real Sociedad che ha fatto scivolare i Blancos di Carlo Ancelotti a -5 dal Barcellona capolista. Nel post-partita Eduardo Camavinga è stato protagonista delle interviste, con il francese che ha sottolineato anche la sua duttilità dopo essere stato impiegato come terzino sinistro: “Non è la mia posizione, ma l’ho già fatto anche ai Mondiali e sono pronto a tutto per aiutare la squadra – spiega Camavinga – Non posso dire chi vincerà la Liga, cinque punti sono niente e il campionato è ancora molto lungo. Abbiamo perso due punti, ma non dobbiamo perdere la fiducia”.