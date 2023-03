Real Madrid, Ancelotti: “Futuro? Decide la società, fosse per me resterei qui a vita”

L’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, alla vigilia del Clasico di Liga contro il Barcellona, ha parlato in conferenza stampa rispondendo anche a delle domande relative al suo futuro considerando il contratto in scadenza nel 2024: “E’ la società che fa le scelte, ma se fosse per me resterei qui a vita. So che è impossibile, ma mi piacerebbe. La decisione del club arriverà a fine stagione e spero di restare”.