Psg, Galtier già a rischio: il club pensa ad un clamoroso ritorno di Tuchel

Dopo pochi mesi la posizione di Christophe Galtier sulla panchina del Psg sembra essere già a rischio dopo il pessimo inizio di 2023. Secondo la stampa francese la società si starebbe guardando intorno dopo l’eliminazione in Coppa di Francia e la sconfitta negli ottavi di Champions League. In campionato la squadra è in prima posizione, ma domenica è attesa da un importante big match contro il Marsiglia. Intanto in Inghilterra si parla di un possibile e clamoroso ritorno di Tuchel nella capitale transalpina: il tecnico ex Chelsea non andava d’accordo con Leonardo, ma ora con Campos al suo posto si potrebbe riaprire quella porta.