Sono fitti i colloqui tra la Fifa e le autorità statunitensi per risolvere il problema delle tasse che mette a rischio gran parte dei ricavi per le squadre che parteciperanno al Mondiale per club 2025. Appena il mese scorso, l’organo di governo del calcio mondiale ha annunciato un montepremi record da un miliardo di euro. La somma prevista per la squadra vincitrice del torneo che si disputerà tra giugno e luglio può arrivare a 125 milioni. Ma, secondo quanto riporta il Guardian, su queste cifre da capogiro pende la scure delle tasse a stelle e strisce.

Mondiale per club, Infantino a lavoro per ottenere un’esenzione fiscale

Almeno 29 squadre arriveranno da fuori gli Stati Uniti, e il rischio per ciascuna di esse è di dover pagare decine di milioni in sole tasse. L’obiettivo della Fifa è quello di ricevere un’esenzione fiscale sulla scia di quella già ottenuta per la Coppa del mondo del 2026. Per questo motivo, Gianni Infantino ha svolto diversi viaggi nelle ultime settimane, incontrando due volte il presidente Donald Trump e recandosi anche a Miami dove ha incontrato il direttore dell’Fbi e il procuratore generale degli Stati Uniti.

Da ricordare, inoltre, che le undici città che ospiteranno il torneo riceveranno un milioni di dollari ciascuna per sostenere progetti sociali locali. Un aspetto che rientra in una strategia per trovare un accordo e tutelare i ricavi dei club. Questo anche perché le squadre verrebbero penalizzate in misura diversa a seconda dello Stato in cui giocheranno. Per quanto riguarda le aliquote delle imposte sul reddito, infatti, si passa dal 3% in Pennsylvania al 7% in California.

Tra i club più colpiti ci sarebbe il Psg, che giocherà a Los Angeles tre partite della fase a gironi, mentre il Chelsea giocherà in Pennsylvania e poi ad Atlanta, dove l’aliquota è del 5,5%. A ciò si aggiunge il fatto che alcuni Stati federali non riconoscono i trattati contro la doppia tassazione per cui un club potrebbe essere costretto a pagare le imposte due volte sullo stesso reddito. Una situazione complessa: a Zurigo sono al lavoro per risolverla giungendo a condizioni che siano uguali per tutti.