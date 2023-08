Liga 2023/2024, Atletico Madrid a valanga nel derby: 7-0 sul Rayo Vallecano

L’Atletico Madrid fa una goleada nell’ultimo match che chiude la terza giornata di Liga 2023/2024. Gli uomini di Simeone ne fanno addirittura sette al Vallecano, ottenendo così la seconda vittoria su tre incontri disputati. Dopo due minuti apre le marcature Griezmann, poi Depay al 16′ segna il gol del raddoppio e la terza rete è in un certo senso tutta made in Friuli, con De Paul che trova Molina. Più di mezz’ora di gestione, poi si riprende a segnare: Morata e Corra fanno il quarto e quinto gol, poi ancora l’ex Juventus e infine Llorente definiscono lo 0-7 finale. Nell’altro posticipo di questo turno di Liga, un rigore di Borja Mayoral regala il primo successo al Getafe, che si impone in casa per 1-0 sull’Alaves.