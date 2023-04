Liga 2022/2023: poker del Real Madrid all’Almeria con tripletta di uno scatenato Benzema

Dopo la sconfitta per 4-2 contro il Girona, il Real Madrid si riscatta contro l’Almeria e lo fa proprio con un 4-2. Il protagonista di questo match valevole per la 32esima giornata di Liga 2022/2023 non può che essere Karim Benzema, autore di una tripletta che lo rilancia anche nella lotta al titolo di capocannoniere, con Lewandowski distante un solo gol. Il francese ha realizzato tutti e tre i gol nel primo tempo e ha messo in discesa la strada dei blancos, che poi hanno calato il poker nella ripresa con Rodrygo. Poco male per i due gol subiti, rispettivamente da Lazaro e Robertone, che non hanno influito sul risultato finale. La squadra di Ancelotti torna dunque a conquistare i tre punti e prova a mettere pressione al Barcellona, ancora saldamente al comando ma chiamata a non sbagliare più.

HIGHLIGHTS