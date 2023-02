Highlights e gol Bayern Monaco-Union Berlino 3-0: Bundesliga 2022/2023 (VIDEO)

di Antonio Sepe 25

Il video dei gol e degli highlights di Bayern Monaco-Union Berlino, partita della ventiduesima giornata di Bundesliga 2022/2023. Sono i bavaresi ad aggiudicarsi per 3-0 questo scontro scudetto e conquistare tre punti per raggiungere il Borussia Dortmund in vetta alla classifica. Tutto facile per i ragazzi di Nagelsmann, che archiviano la pratica nel giro di un quarto d’ora e già nel primo tempo. A segno Choupo-Moting, Coman e Musiala, ma da segnalare anche i due assist di Thomas Muller. In alto e di seguito le immagini salienti del match.