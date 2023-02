Formazioni ufficiali Borussia Dortmund-Herta Berlino, Bundesliga 2022/2023

Le formazioni ufficiali di Borussia Dortmund ed Hertha Berlino, sfida valida per la ventunesima giornata di Bundesliga 2022/2023. I gialloneri hanno dimostrato in Champions League contro il Chelsea le qualità a disposizione di mister Terzic, ma la continuità di rendimento non è certo di casa. In ogni caso la concentrazione deve rimanere altissima, perché il Bayern Monaco si è nuovamente fermato ieri e c’è la chance di essere a pari punti con una vittoria quest’oggi. L’Hertha ha vinto la scorsa settimana, mettendo fine alla striscia di sconfitte, ma resta nelle zone ad alto rischio della classifica. Il fischio d’inizio è fissato alle 17:30 di domenica 19 febbraio, mentre di seguito ecco le scelte dei due allenatori.

FORMAZIONI UFFICIALI BORUSSIA DORTMUND-HERTHA BERLINO

BORUSSIA DORTMUND:

HERTHA BERLINO: