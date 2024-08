Fenerbahce-Adana, Mourinho e Foti protestano: scatta un’ammonizione dopo 20 minuti (VIDEO)

Giorno di esordio in Super Lig, il massimo campionato turco, per Josè Mourinho sulla panchina del Fenerbahce. Al 20′ del match contro l’Adana Demirspor lo Special One ha protestato con veemenza contro una decisione arbitrale del direttore di gara Karaoglan, che si è avvicinato al tecnico nel tentativo di calmarlo. Poco dopo l’arbitro ha anche estratto un cartellino giallo verso la panchina della squadra di Istanbul. Non è chiaro il destinatario, ma il vice di Mou, Salvatore Foti ha subito fatto un cenno all’arbitro: “Me?”, sembra dire l’ex componente dello staff tecnico giallorosso. Spazio quindi ad altre proteste. Il referto chiarirà chi è stato a ricevere l’ammonizione lampo.

VIDEO

José Mourinho arguing with the referee and getting a yellow card, 15 minutes into his Turkish Super Lig debut.

This will be a long season😂pic.twitter.com/pUYxH6RQfd

— IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) August 10, 2024