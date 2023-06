Bayern Monaco, pronto il rilancio per Harry Kane

Il Tottenham ha rifiutato un’offerta da 70 milioni, ma il Bayern Monaco è pronto a tornare alla carica per Harry Kane. Secondo i media inglesi, il club campione di Germania sarebbe pronto al rilancio, forte di un accordo in mano con Kane, accostato nelle scorse settimane anche a Real e United e in scadenza nel 2024. Intanto, gli Spurs continuano a pensare alle entrate dopo il riscatto di Kulusevski dalla Juve e l’acquisto di Vicario dall’Empoli. Tutto fatto per l’arrivo di James Maddison, 26enne centrocampista del Leicester retrocesso, con 10 gol nell’ultima Premier League. La cifra che spenderà il Tottenham si aggira sui 40 milioni di sterline (46,5 milioni di euro) con visite mediche in programma nelle prossime ore.