Barcellona, trasferimento Araujo saltato per 18 secondi di ritardo

Il trasferimento di Julian Araujo dagli LA Galaxy al Barcellona è saltato per 18 secondi di tempo a causa di un errore informatico. Lo sostiene il direttore sportivo del club blaugrana Mateu Alemany, che ha confermato il ricordo della società catalana alla FIFA evidenziando come questo mancato trasferimento non sia dipeso dal club. Ora sarà l’organo calcistico più importante al mondo a decidere se dare il via libera al trasferimento del giovane messicano.