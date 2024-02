Barcellona, incontro con gli agenti di Araujo: e spunta l’ipotesi De Zerbi

Il Barcellona ha incontrato gli agenti del difensore Ronald Araujo, Edmundo Kabchi ed Edoardo Crnjar, ma sullo sfondo potrebbe esserci Roberto De Zerbi. A rivelarlo è Mundo Deportivo, che nel sottolineare come in Catalogna siano sbarcati i due procuratori – i quali curano gli interessi di Araujo ma anche del tecnico del Brighton – lascia aperto ogni scenario. Almeno allo stato attuale, non è utopia che il Barcellona pensi a De Zerbi come sostituto di Xavi Hernandez, dopo che quest’ultimo ha annunciato l’addio dalla panchina blaugrana a fine stagione. Al momento si tratta però di semplici ipotesi, mentre c’è molta più carne al fuoco per quanto riguarda Araujo, giocatore con il contratto in scadenza nel 2026 che il Barça vuole blindare. Il motivo? Tanti top club europei, su tutti il Bayern Monaco, hanno messo gli occhi su di lui.