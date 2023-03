Bundesliga, protocollo congiunto di tutti i club per prevenzione infortuni alla testa

Il calcio è importante, ma la prevenzione agli infortuni viene prima di tutto. Questo potrebbe essere il messaggio che sintetizzerebbe al meglio l’attività comune svolta in Germania da tutti i club di Bundesliga e di quelli della serie b tedesca. Tutte le società, infatti, hanno deciso di aderire ad un protocollo comune che riguardi la prevenzione degli infortuni alla testa. Il documento è stato firmato da allenatori, dirigenti sportivi e i medici delle squadre.

Il protocollo contiene misure e linee guida relative al trattamento dei traumi cranici acuti durante gli allenamenti o in partita. Esami neurologici all’inizio della stagione avranno lo scopo di determinare la condizione normale dei giocatori, sulla base della quale si possono prendere decisioni sul rientro dall’infortunio. Ci sarà anche un sistema di screening medico per aiutare nella valutazione immediata degli infortuni alla testa. Tale protocollo è stato sviluppato dal gruppo di lavoro ‘Medicina nel calcio professionistico’ guidato da Meyer con il supporto della Commissione medica della Federcalcio tedesca. Lo stesso Meyer ha voluto sinteticamente riferire: “Le lesioni alla testa non sono banali. Tutti i soggetti coinvolti non sono abbastanza informati dei rischi“.