Calcio a 5, qualificazioni Mondiali: a Faenza match decisivo con la Spagna per l’Italia di Bellarte

A seguito della sconfitta di Lubiana contro la Slovenia, l’Italia, non potendo più vincere il proprio raggruppamento, per poter accedere al Mondiale di Uzbekistan 2024, dovrà passare tramite i play off. Per accedere agli spareggi gli azzurri dovranno rientrare tra le quattro migliori seconde (su cinque gironi). Attualmente la nazionale del CT Massimiliano Bellarte è proprio la quarta fra le migliori seconde, con un punto da difendere nei confronti dei Paesi Bassi (Ucraina 10, Croazia e Finlandia 9, Italia 7, Paesi Bassi 6). Queste le parole del commissario tecnico nella conferenza stampa di presentazione della partita in programma mercoledì alle 18:30 contro la Spagna, tenutasi presso la Sala Bigari del Comune: “Dobbiamo avere la forza di rialzarci come ha fatto la città di Faenza dopo l’alluvione. Il nostro percorso è lungo, ma ci sono delle scadenze da rispettare. Questa è una tappa importante del nostro percorso, speriamo di fare bene“.

Di seguito, le combinazioni con la quale l’Italia potrà accedere ai play off come una delle quattro migliori seconde: – vince e la Slovenia non vince; – vince e la Slovenia vince senza superarla in differenza reti (al momento Italia 0, Slovenia -3); – vince e la Slovenia vince eguagliandone la differenza reti, ma senza superarla in gol segnati complessivamente nel girone (al momento Italia 14, Slovenia 8); – vince e la Slovenia vince eguagliandone sia differenza reti sia gol segnati complessivamente nel girone, ma senza superarla nei gol segnati in trasferta complessivamente nel girone (Italia 5 con tutte le trasferte già disputate, Slovenia al momento 1 con la gara in Rep. Ceca da giocare mercoledì); – pareggia, la Slovenia non vince e i Paesi Bassi non battono l’Azerbaigian nel Gruppo A; – perde, la Slovenia perde senza superarla in differenza reti e una squadra nel Gruppo A non la supera nel confronto tra gironi per le migliori seconde.