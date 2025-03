Prosegue la marcia di Oklahoma City, che nella notte di NBA 2024/2025 ha superato di misura i Los Angeles Clippers. I Thunder, infatti, si sono aggiudicati la sesta vittoria di fila (la tredicesima nelle ultime quattordici partite) imponendosi in trasferta per 101-103 in una partita molto tirata. Tutto questo nonostante uno Shai Gilgeous-Alexander in serata negativa, con 26 punti frutto del 7/29 dal campo (24%), equivalente alla sua peggior prestazione stagionale. A supportare il candidato MVP sono stati i 19 punti dalla panchina di Aaron Wiggins e la doppia doppia da 14 punti e 10 rimbalzi di Isaiah Hartenstein, oltre ad Alex Caruso, che negli ultimi minuti trova una tripla fondamentale per riportare in vantaggio i suoi dopo che i padroni di casa avevano rimontato dal -9.

Per quanto riguarda i Clippers, Kawhi Leonard mette a referto 25 punti e 10 rimbalzi, mentre James Harden ne aggiunge 17. Ma non bastano per evitare una sconfitta che interrompe una striscia di cinque vittorie consecutive.

Nessuna sorpresa nemmeno per quello che riguarda le partite della Eastern Conference, a partire dal successo larghissimo dei Cleveland Cavaliers sul campo degli Utah Jazz. I Cavs, infatti, provano a mettersi alle spalle una settimana complicata imponendosi in trasferta per 91-120. Dopo una prima parte equilibrata, complice anche la serata storta al tiro di Cleveland, l’allungo arriva a partire dal terzo quarto, con Jarrett Allen che chiude con 18 punti all’attivo (73% dal campo). Bene anche i Boston Celtics, che vincono la quinta partita consecutiva battendo i Portland Trail Blazers per 116-129. Dopo aver preso il largo nel secondo quarto, i campioni in carica non si fanno più raggiungere e chiudono con la tripla doppia sfiorata da Jayon Tatum (30-9-9), a cui si aggiungono i 24 punti di Sam Hauser.

A proposito di prestazioni individuali di alto livello, da sottolineare i 42 punti di Andrew Wiggins nella vittoria dei Miami Heat per 122-105 contro gli Charlotte Hornets, a cui si aggiungono i 29 di Tyler Herro. Trae Young, invece, trascina gli Atlanta Hawks con 28 punti e 12 assist nella vittoria contro i Philadelphia 76ers per 132-119, aggiudicandosi anche il testa a testa con Quentin Grimes (26 punti). Infine, pur senza Nikola Jokic i Denver Nuggets fanno loro la sfida per il secondo posto a Ovest battendo a domicilio gli Houston Rockets per 111-116 trascinati da un super Jamal Murray da 39 punti (4/6 da tre).

I risultati della notte di NBA

Detroit Pistons – New Orleans Pelicans 136-130

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 91-120

Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers 132-119

Miami Heat – Charlotte Hornets 122-105

Portland Trail Blazers – Boston Celtics 116-129

Toronto Raptors – San Antonio Spurs 89-123

Houston Rockets – Denver Nuggets 111-116

Los Angeles Clippers – Oklahoma City Thunder 101-103

Le classifiche aggiornate delle due Conference

-EASTERN CONFERENCE

Cleveland Cavaliers 57-14 Boston Celtics 52-19 New York Knicks 44-26 Indiana Pacers 41-29 Milwaukee Bucks 40-30 Detroit Pistons 40-32 Atlanta Hawks 35-36 Orlando Magic 33-38 Chicago Bulls 31-40 Miami Heat 30-41 Toronto Raptors 24-47 Brooklyn Nets 23-48 Philadelphia 76ers 23-48 Charlotte Hornets 18-53 Washington Wizards 15-55

-WESTERN CONFERENCE