NBA, Playoff 2023: tornado Boston in gara-2 contro Philadelphia, è 1-1 nella serie

Prova strepitosa dei Boston Celtics nella gara-2 delle semifinali di Eastern Conference contro i Philadelphia 76ers: dopo aver perso, con lo score di 115-119, gara-1, i padroni di casa si sono rifatti con gli interessi stanotte sul loro parquet, vincendo per 121-87 e portando la serie sull’1-1. Successo netto, schiacciante e ottenuto chiudendo con un parziale positivo tutti i quattro periodi: 28-22, 29-27, 35-16, 29-22. Boston si è presa il vantaggio definitivo a 3 minuti dalla fine del primo quarto: dal quel momento in poi, ha governato il campo senza alcun intoppo e, in particolar modo grazie ad un terzo quarto dominato, ha tagliato le gambe al morale avversario. Per i Celtics, grandi prestazioni da parte di Jaylen Brown (25 punti) e di Malcolm Brogdon (23 punti), mentre i più prolifici della compagine ospite sono stati Tobias Harris (16 punti) e Joel Embiid (15 punti).