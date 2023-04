NBA, Playoff 2023: Miami e New York passano il turno, Golden State sale sul 3-2 con Sacramento

I New York Knicks chiudono sul 4-1 la serie contro i Cleveland Cavaliers e conquistano un posto nei quarti di finale dei Playoff NBA: 106-95 il punteggio finale in favore del quintetto della Grande Mela, che ha giocato una serie impeccabile e hanno ampiamente meritato il passaggio del turno, a dispetto di una compagine che, invece, è sembrata decisamente meno brillante e imprevedibile in attacco rispetto a quanto fatto vedere nella regular season. La squadra ospite è stata sempre in vantaggio nel corso dell’incontro e ha ottenuto il successo anche grazie alle prestazioni di Brunson (23 punti) e di Barrett (21 punti), mentre per Cleveland si sono distinti Mitchell (28 punti) e Garland (21 punti).

Chiudono i conti anche i Miami Heat, reduci dai Play-in e non di certo considerati favoriti in questo scontro con i Milwaukee Bucks, primi in classifica nella regular season della Eastern Conference. Invece il team della Florida ha dominato questo ottavo di finale e l’ha chiuso sul 4-1, grazie ad una gara-5 che è stata equilibratissima e ricca di ribaltamenti di fronte. A fine terzo quarto, infatti, i padroni di casa si trovavano in vantaggio per 102-86 e hanno subito la rimonta di una galvanizzata Miami, che ha saputo pian piano agganciare i rivali e chiudere sul 118-118, prima di vincere al tempo supplementare con lo score di 128-126. Gli Heat sono stati trascinati dalla loro ala Butler (42 punti), mentre tra i Bucks salutano i playoff a testa alta Antetokounmpo (38 punti) e Middleton (33 punti).

I Memphis Grizzlies, poi, hanno tenuto aperti i conti nella serie con i Los Angeles Laker, che si presentavano sulla situazione di 3-1, ma che hanno ceduto con un 116-99 piuttosto netto, senza quasi mai comandare nel punteggio e soffrendo la vena realizzativa di Bane (33 punti) e di Morant (31 punti). 3-2 anche il punteggio nella serie tra i Golden State Warriors e i Sacramento Kings, con i primi che si sono imposti per 123-116 e hanno completato la rimonta, dopo aver perso entrambe le prime due partite della serie. A trascinare i campioni in carica della NBA, i soliti fuoriclasse Curry (31 punti) e Thompson (25 punti).