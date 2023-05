NBA, LeBron James medita il ritiro: “Devo riflettere sul mio futuro”

“Vedremo cosa succede… non lo so. Non lo so. Ho molto a cui pensare a dire il vero. Personalmente, quando si tratta di basket, ho molto a cui pensare”. Un LeBron James abbastanza criptico in conferenza stampa dopo l’eliminazione dei suoi Los Angeles Lakers non ha escluso possibili sorprese in estate in riferimento ad un eventuale ritiro. Le dichiarazioni post-partite, a caldo, specialmente dopo una sconfitta sono sempre da prendere con le pinze, ma mai come questa volta la stella NBA è sembrato riflessivo riguardante il ritiro. “Penso che sia andata bene, anche se non mi piace dire che è stato un anno di successo perché non sto giocando per nient’altro che vincere titoli in questa fase della mia carriera”, ha detto. “Non mi diverto solo a fare una finale di Conference. L’ho giocata molte volte. E non è divertente per me non essere in grado di giocare le Finals”, ha aggiunto.