L’Olimpia Milano si arrende a Barcellona per 88-98. E’ questo il risultato della partita valida per la trentaduesima giornata di Eurolega 2024/2025, in scena sul parquet meneghino. Gli uomini di Messina, reduci da una sconfitta contro Madrid, incassano un nuovo risultato negativo. Milano ha dimostrato buon ritmo solo nel primo quarto, prima di entrare in una fase di difficoltà e scarsa costanza che si è poi protratta fino al termine del match.

OLIMPIA MILANO-BARCELLONA: LA CRONACA

La partita degli uomini di Messina inizia in salita, con diverse palle perse e mancanze difensive. Milano concede spazio e palloni importati, faticando a entrare in partita. Barcellona si dimostra molto aggressiva e macina punti. Dopo un avvio complesso, i padroni di casa aumentano i giri del motore, fino a raggiungere gli avversari e a ingaggiarli in una lotta ravvicinata. Sul finale, tornano in luce le difficoltà dell’avvio e Barcellona allunga fino al 21-25. Milano colleziona diversi punti nel quarto successivo, con Shields che si dimostra particolarmente costante, ma l’Olimpia fatica soprattutto in difesa. I padroni di casa pagano anche le basse percentuali da tre punti, con sole tre triple andate a segno su tredici tentativi. Barcellona inanella un canestro dopo l’altro e Brizuela si mette in mostra durante i dieci minuti che precedono l’intervallo e chiude il parziale con diciassette punti. Al suono della sirena che pone fine al primo tempo, il risultato è di 44-55.

Il terzo quarto segue un copione simile. Milano non manca di tenacia in attacco, ma in fase difensiva manca di brillantezza. Barcellona coglie l’opportunità per rimanere saldamente al comando, collezionando punti fondamentali. Con ancora dieci minuti a disposizione sul parquet, il tabellone segna 63-74. L’ultimo quarto vede Milano ancora in difficoltà in termini di costanza. Barcellona non vacilla e si mantiene avanti. La tripla finale di Tonut non cambia le sorti della partita, che termina per 88-98.

I MIGLIORI IN CAMPO

MIROTIC: 10

Nikola Mirotic ottiene il nome di ‘top player’ della serata, collezionando ben 28 punti. Il cestista dell’Olimpia Milano ottiene una percentuale pari al 40 nei tiri da tre, mettendo a segno il 60% dei tiri da due punti. Bene in lunetta, da dove centra dieci canestri.

BRIZUELA: 10

Dall’altra parte del campo, è Dario Brizuela a essere protagonista. Il giocatore del Barcellona segna 17 punti nell’arco della prima metà di partita, per poi collezionarne altri dieci nella seconda parte. Le sue percentuali si fermano sul 62.5 sia per le triple che per i tiri da due.

SHIELDS: 9

Bene anche Shields, che nell’avvio di partita si dimostra costante nonostante le difficoltà di Milano. L’atleta mette a segno 18 punti, collezionati nell’arco di trenta minuti spesi sul parquet. Shields lascia il campo con un 57% nei tiri da due e un 33% nelle triple. La percentuale sottotono dal campo viene bilanciata da un 100% in lunetta, da cui ha centrato sette tiri.

MANNION: 9

Mannion si dimostra il terzo miglior marcatore della serata per l’Olimpia. L’italo-statunitense colleziona 14 punti, tutti dal campo. Mannion non passa infatti dalla lunetta, ma mette a segno l’80% dei tiri da due e circa il 33% delle triple.