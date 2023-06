Basket, Eurolega 2023/2024: Milano e Virtus confermate

L’EA7 Armani Milano e la Virtus Segafredo Bologna sono state confermate nella prossima Eurolega. Nessuna sorpresa quindi nella riunione di oggi, dove l’assemblea degli azionisti ha confermato anche per la stagione 2023-24 le 18 squadre partecipanti all’ultima edizione. Inoltre, la novità dei play-in in stile Nba è stata approvata nel corso del vertice: il nuovo formato sarà attivo dal prossimo anno quando le squadre classificate dal settimo al decimo posto si giocheranno gli ultimi due pass per i quarti. La vincente fra settima e ottava approderà ai play-off, dove dovrà vedersela con la seconda della regular season. La perdente invece affronterà la squadra che uscirà vittoriosa dal confronto fra nona e decima. In palio il quarto di finale contro la testa di serie numero 1.

Questo l’elenco completo delle squadre ammesse: Alba Berlino, Anadolu Efes Istanbul, Monaco, Baskonia Vitoria-Gasteiz, Stella Rossa Belgrado, EA7 Emporio Armani Milano, Barcellona, Bayern Monaco, Fenerbahce, Asvel Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Partizan Belgrado, Real Madrid, Valencia, Virtus Segafredo Bologna, Zalgiris Kaunas. Confermata, dunque, l’esclusione anche per la prossima stagione delle squadre russe.