Basket, Eurocup 2023/2024: Venezia crolla nel finale coi Wolves, arriva l’eliminazione

La Reyer Venezia sconta le tante assenze alla distanza e viene travolta in casa al PalaTaliercio dai lituani dei Wolves con un netto 57-75 nella sedicesima giornata dell’Eurocup 2023/2024 di basket, ma arrendendosi solo nell’ultimo quarto con un crollo verticale dopo tre parziali in cui invece c’era speranza di portare a casa un risultato positivo. Un ko pesante sia nelle proporzioni che nelle conseguenze, visto che con due giornate di anticipo si chiude anzitempo ogni speranza di approdare alla fase successiva del torneo.

I lagunari, orfani di Kabengele, Tucker e Parks, con Spissu e Wiltjer non al meglio, cedono di colpo nell’ultimo quarto dopo aver opposto resistenza a una squadra, quella ospite, in crisi di risultati e soprattutto reduce dall’esonero del capo allenatore Kemzura. I ragazzi di Spahija, però, sprecano quanto di buono seminato nei primi tre quarti (15-15, 31-32 e poi 50-47 recita il punteggio nei primi tre parziali) e subiscono un passivo decisamente clamoroso di 7-28 negli ultimi dieci minuti: con questa sconfitta, i veneti sono raggiunti proprio dai rivali di stasera con uno score di 6-10 che sancisce ufficialmente l’eliminazione degli orogranata dall’Europa, non senza rimpianti per come si è dipanata questa campagna in Eurocup. Per Venezia adesso la testa è alla Serie A1, si torna in campo sabato contro Trento.