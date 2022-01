Basket Eurocup 2021/2022, Badalona-Trento 82-65: cronaca e tabellino

by Deborah Sartori

Andrea Mezzanotte e Wesley Saunders - Trento - Foto: olimpiamilano.com

Il Joventut Badalona batte 82-65 la Dolomiti Energia Trentino nella sfida valida per la decima giornata del gruppo A di Eurocup 2021/2022 di basket. I padroni di casa iniziano alla grande e chiudono il primo tempo in vantaggio di 19 lunghezze. Una Trento incerottata, con soli 9 giocatori a referto, cambia marcia nella ripresa ma non basta per ribaltare la situazione. Gli uomini di coach Molin dunque incassa la nona sconfitta in dieci partite, mentre la formazione spagnola si conferma prima della classe. Di seguito cronaca e tabellino della partita.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

EUROCUP 2021/2022: RISULTATI e CLASSIFICHE AGGIORNATE

IL REGOLAMENTO DELLA EUROCUP 2021

LA PARTITA – Le difese fanno il loro lavoro e il punteggio rimane sullo 0-0 per due minuti, poi ci pensa la tripla di Bassas a sbloccare i padroni di casa. Flaccadori firma i primi punti di Trento (3-2), che prova a rimanere in scia con le triple di Mezzanotte (9-5) e Reynolds (14-8) ma Badalona scappa via (18-8). Trento smuove il punteggio solo a 19″ dal termine (22-11) e gli spagnoli chiudono il primo quarto (24-11). Nel secondo quarto il primo ad andare a segno è Brandon (26-11), Reynolds prova subito a scuotere i trentini con una tripla (29-14) ma Badalona è in piano controllo del match (35-16). Trento prova a reagire (37-20) con Mezzanotte che va a segno a pochi secondi dal termine per il punteggio di 43-24 a favore degli spagnoli a chiudere il primo tempo.

Nel terzo quarto Trento prova a cambiare marcia, con Williams che sblocca il punteggio (43-26) e sale di colpi (45-30) trascinando i suoi. Flaccadori va a segno da tre (51-33) e Williams infila due canestri consecutivi, costringendo i padroni di casa a chiamare time-out (53-37). Williams non sbaglia da tre (53-40) e Trento ci crede, avvicinandosi agli spagnoli (56-48). Nel quarto quarto Badalona risponde (61-50) Trento prova a rispondere (61-52) ma le due triple del capitano spagnolo Ventura mettono nuova distanza (64-52). Reynolds (68-59) e un grande Bredford provano a tenere vive le speranze trentine (70-61), ma la tripla Brodziansky stronca ogni speranza (77-65) e Badalona si prende la vittoria con il punteggio di 82-65.

TABELLINO BADALONA-TRENTO 82-65 (24-11, 19-13, 13-24, 26-17)

BADALONA: Busquets 4, Paul 14, Brodziansky 21, Ventura 6, Bassas 3, Feliz 3, Willis 6, Birgander 6, Parra 9, Tomic 10. All. Duran.

TRENTO: Bradford 6, Williams 15, Reynolds 11, Conti, Forray 9, Flaccadori 11, Mezzanotte 5, Dell’Anna, Ladurner 8. All. Molin.