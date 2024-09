Basket, Supercoppa 2024: l’Olimpia si impone 73-62 su Venezia ed è la prima finalista

L’Olimpia Milano batte la Reyer Venezia 73-62 all’Unipol Arena ed è la prima finalista dell’edizione 2024 della Supercoppa di basket. Partita sostanzialmente sempre in controllo per gli uomini di Ettore Messina sin dalle prime fasi successive alla palla a due. Venezia a tratti si avvicina e comunque non molla mai la presa, ma senza dare l’impressione di potersela giocare alla pari quest’oggi. Buona la prima per Dimitrijevic e solito contributo da parte di Mirotic tra le file dell’Olimpia, mentre per la Reyer l’ultimo a mollare è sempre Amedeo Tessitori, autore di 12 punti e unico in doppia cifra insieme a Casarin.

La squadra di Ettore eassina esce meglio dai blocchi di partenza, con un’ottima intensità difensiva sin dai primi minuti e un attacco che gira bene sotto la regia di Dimitrijevic. Arriva subito un vantaggio importante, che costringe coach Spahija al time-out sul punteggio di 11-2 per gli altri. La reazione della Reyer c’è almeno in partite e nella seconda metà di primo quarto ricuce leggermente lo svantaggio, chiudendo a -8 sul 20-12.

Venezia parte bene nel secondo quarto e nel giro di qualche minuto si ritrova addirittura sul -3 dopo un paio di liberi segnati da Kabengele (che fino a quel momento era 1/6 in lunetta). Questo mini-parziale però accede di nuovo l’Olimpia, che risponde con una striscia di dodici punti di fila chiuso con una tripla di Flaccadori e poi una rubata con assist sempre dello stesso per la schiacciata di LeDay. Il fadeaway di Ennis nei secondi finali chiude il quarto con il tabellone che recita 39-25 per l’Olimpia.

Mirotic e compagni sembrano in grado di gestire senza particolari patemi il vantaggio, che nel terzo quarto continua ad aumentare e per lunghi tratti resta anche sopra il +20. Una tripla di Wheatle negli istanti finali permette alla Reyer di chiudere sul -19 e sotto il piano mentale ha la sua importanza, perché al ritorno in campo per gli ultimi 10′ il parziale di Venezia diventa di 10 punti a 0. Simms, Casarin e Munford costringono Messina a chiamare time-out sul 59-47 a 8′ dalla fine. Il finale è sul medesimo filo, con la Reyer che prova a rimanere lì attaccata al match, ma senza riuscire ad avvicinarsi troppo fino al 73-62 finale.